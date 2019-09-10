عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.



وأفادت مصادر محلية، بأن 118 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية قبل أن يخرجوا من جهة باب السلسلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.