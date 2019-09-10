وزارة الأسرى تزور والدة الأسير فى سجون الاحتلال ضياء الأغا

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المناضلة أم ضياء الأغا، والدة الأسير ضياء الأغا المعتقل منذ أكثر من عشرين عاما ويعد من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو.وضم الوفد الذي ترأسه أشرف حسين مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، المدراء العامون فى الوزارة وطاقم العمل فى مكتب محافظة خانيونس، حيث اطمئن الوفد على صحة المناضلة ام ضياء الأغا بعد اجرائها عملية جراحية.وأوضحت الوزارة، أن والدة الأسير أجرت عملية جراحية عاجلة "استئصال المرارة" بعد تدهور طرأ علي وضعها الصحي خلال الأيام الماضية، وهنأ الوفد ام ضياء بخروجها بالسلامة من العملية الجراحية، والتى تكللت بالنجاح ، متمنياً لها السلامة والصحة التامة.وتمنى الوفد الشفاء التام للمناضلة أم ضياء وتعود لنشاطها في خدمة أهالي الأسرى والأسرى والمشاركة في الاعتصام الأسبوعي أمام الصليب الأحمر .يذكر أن ضياء معتقل في السجون الإسرائيلية منذ تاريخ 10 تشرين أول/ أكتوبر1992 – حكم عليه بالسجن مدى الحياة وهو من مواليد مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة ، توفى والده وهو فى الأسر، وكان ممنوع من زيارته، وله شقيق محرر كان اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 5 آيار/مايو 2003 وأمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدة 13 عاما.