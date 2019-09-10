شؤون فلسطينية

محافظ جنين: اعتقلنا شريك قاتل المواطن بلال معالي ونطارد قاتل عماد الأسمر

محافظ جنين: اعتقلنا شريك قاتل المواطن بلال معالي ونطارد قاتل عماد الأسمر
المواطن المرحوم بلال معالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ جنين، أكرم رجوب أن الأجهزة الأمنية اعتقلت شريك قاتل الشاب بلال معالي (38 عاماً).

وأضاف: أن شريكه قام بإحضار أدوات القتل والمساعدة بعملية التخطيط قرب "بزاريا"، وهو من بلدة عجة جنوب جنين.

وأشار في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، إلى أن الأمن لا يزال يلاحق المتهم الرئيسي بعملية القتل، قائلا "إن عملية القتل جاءت تحت عنوان ثأر قديم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف الرجوب: أن قوات الأمن تعرف هوية قاتل المواطن عماد الأسمر من مدينة جنين، وتلاحقه لإلقاء القبض عليه، مؤكداً أن عملية قتل المواطن الأسمر تمت على خلفية "عربدة".

وشدّد على أن قوى الأمن ستطبق القانون وتلاحق كل من تسول له نفسه المس بحياة المواطنين تحت اي سبب كان.

وأوضح محافظ جنين أن حياة المواطنين وحقوقهم خاصة الأمنية هي من أهم واجبات قوى الأمن التي ستعمل وستبذل كل الجهود من أجل إلقاء القبض على القتلة.

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