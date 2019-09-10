الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية

الرئيس اللبناني ميشيل عون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: إن أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي إلى إسقاط حال الاستقرار في المنطقة الحدودية.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين) اليوم الثلاثاء: الرئيس اللبناني ميشال عون: أن لبنان ملتزم بالقرار "1701" فيما تخرقه إسرائيل.



وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله قال: إنه "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقاً".



وأضاف: "نعيد اليوم تثبيت المعادلة فإذا تعرض لبنان للاعتداء فسيتم الرد على الاعتداء بالشكل المناسب"، مشدداً على أنه إذا اعتدى الإسرائيلي على لبنان، فإن من حق اللبنانيين الدفاع عن بلدهم.