الرئيس اللبناني: أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي لإسقاط الاستقرار بالمنطقة الحدودية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: إن أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي إلى إسقاط حال الاستقرار في المنطقة الحدودية.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين) اليوم الثلاثاء: الرئيس اللبناني ميشال عون: أن لبنان ملتزم بالقرار "1701" فيما تخرقه إسرائيل.
وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله قال: إنه "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقاً".
وأضاف: "نعيد اليوم تثبيت المعادلة فإذا تعرض لبنان للاعتداء فسيتم الرد على الاعتداء بالشكل المناسب"، مشدداً على أنه إذا اعتدى الإسرائيلي على لبنان، فإن من حق اللبنانيين الدفاع عن بلدهم.
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: إن أي تصعيد من قبل إسرائيل سيؤدي إلى إسقاط حال الاستقرار في المنطقة الحدودية.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الميادين) اليوم الثلاثاء: الرئيس اللبناني ميشال عون: أن لبنان ملتزم بالقرار "1701" فيما تخرقه إسرائيل.
وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله قال: إنه "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقاً".
وأضاف: "نعيد اليوم تثبيت المعادلة فإذا تعرض لبنان للاعتداء فسيتم الرد على الاعتداء بالشكل المناسب"، مشدداً على أنه إذا اعتدى الإسرائيلي على لبنان، فإن من حق اللبنانيين الدفاع عن بلدهم.
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