تحمل كاميرات حرارية ونهارية.. "القسام" تكشف تفاصيل سيطرتها على "حوامة" إسرائيلية



وتابعت كتائب القسام: أن "الحوامة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية ونهارية وجهازاً معداً لتنفيذ المهمة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها بفضل الله تعالى".



واعترف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، بسقوط طائرة مسيرة صغيرة تابعة له، جنوب قطاع غزة، لافتاَ إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات.



وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن فلسطينيين أطلقوا النار من القطاع نحو طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة، حيث تم إسقاطها ولا يوجد خوف من تسرب معلومات.



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف فجر أول أمس، بأن طائرة مسيرة تابعة له تم إسقاطها في جنوب لبنان.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السيطرة على "حوامة" إسرائيلية، قالت إنها كانت في مهمة خاصة داخل القطاع.وقالت كتائب القسام في بيان عسكري مقتضب نشرته عبر موقعها الالكتروني: إنها "تسيطر على حوامة صهيونية شرق رفح كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة، حيث تم التعرف على نوايا العدو وإحباطها".وأضافت :" في تمام الساعة 01:15 من فجر اليوم الثلاثاء 11 محرم 1441هـ الموافق 10/09/2019م تمكن مجاهدوها من السيطرة على الحوامة الصهيونية".