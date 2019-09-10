شؤون فلسطينية

الطفل التايكواندو الذهبي الفلسطيني نور السويطي يتألق من جديد في بطولة اسكتلندا

الطفل التايكواندو الذهبي الفلسطيني نور السويطي يتألق من جديد في بطولة اسكتلندا
رام الله - دنيا الوطن
واصل الطفل الفلسطيني التألق وحاز على الميدالية الذهبية في بطولة اسكتلندا الدولية في التايكوندو حيث واصل الطفل الذهبي، نور السويطي التألق وحصد الميداليات الذهبية في بطولة اسكتلندا الدولية للتايكوندو التي أقيمت في 8 أيلول/سبتمبر 2019 حيث تغلب على جميع منافسيه الى ان وصل الى نهائي البطولة الدولية و التي جرت في مدينة غلازجو في اسكتلندا.

حيث فاز في جميع اللقاءات الى ان وصل إلى النهائي و حصل على المركز الأول و المدالية الذهبية ليتوج بطلا في لعبة التايكواندو على مستوى بريطانيا و المستوى الدولي لبحث يفتخر أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بالبطل نور ووالده رجل الاعمال هيثم السويطي الذي يدعمه والذي صرح بان هذا الإنجاز يهديه للشعب الفلسطيني والى اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية و الى ال السويطي في الأردن وفلسطين و لأهل مسقط رائسهم في بيت عوا في محافظة الخليل .

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