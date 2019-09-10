الوزير المالكي يتسلم أوراق اعتماد سفير نيوزلندا الجديد لدى دولة فلسطين



وأشاد الوزيرالمالكي بالعلاقات الثنائية مع نيوزلندا، مؤكدا استمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.



حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب الفلسطيني مستشار أول فايز أبو الرب مسؤول الشؤون العربية بالوزارة ، ومدير مكتب الوزير مستشار أول محمد ابو جامع ، ومن الجانب النيوزلندي نائب رئيس البعثة السيد روس باتشيلور، والمستشار السياسي خالد عبد الوهاب.







رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أوراق اعتماد سفير نيوزلندا الجديد غير مقيم لدى دولة فلسطين السيد جريج لويس، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة الدول العربية دياب اللوح.