أول تعليق من الجهاد الإسلامي على تصريحات السفير القطري

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

اكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أنه لا يمكن لأي فلسطيني، أن يتستفيد من الانقسام الفلسطيني، لافتا إلى أنه أثر كثيرا على القضية الفلسطينية.



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي قال فيها أن مصر والفصائل الفلسطينية يستفيدون ماليا من الانقسام الفلسطيني.



وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": "إن الفصائل الفلسطينية، تعمل جاهدة من اجل انهاء الانقسام، الذي اضر بالقضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن هناك محاولات ومبادرات كبيرة جدا، قدمتها الفصائل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفصائل مازالت في حراك دائم لانهاء الانقسام، الذي لم يستفد منه اي فلسطيني، سوى الاحتلال الاسرائيلي.



وكان العمادي، قد قال في تصريحات لقناة (الجزيرة) باللغة الإنجليزية: "إن السبب وراء تشاؤمه هو أن الكثير من الناس والأحزاب محلياً وفي المنطقة، يستفيدون مالياً وسياسياً من إبقاء غزة في حالة من النسيان".



وشدّد على أن الوضع معقد لدرجة أنه في المستقبل القريب، لا أعتقد أنه سيكون هناك مصالحة بين حماس وفتح أو بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال: في الوقت الذي يقول فيه المصريون علنًا بأنهم يحاولون تسهيل المصالحة الفلسطينية، هم يستفيدون مالياً من الانقسامات والحصار.