الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 17 طالب في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 17 طالب وطالبة على المدخل الشمالي لمدينة الخليل .



وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه واستمرارا لجهود شرطة المرور في متابعة حافلات نقل الطلاب والتأكد من مدى استجابة سائقي هذه الحافلات بحمولاتها القانونية فقد تم إيقاف حافلة نقل طلاب لفحصها حيث تبين انها تقل 35 طالب وطالبة مع العلم ان حمولتها القانونية هي لــ 18 راكب أي بحمولة زائدة بلغت 17 راكب " .



وأضافت بان الشرطة قامت بإنزال جميع الطلاب وتأمينهم لمدارسهم بحافلات أخرى , كما تم مخالفة السائق واتخاذ التدابير القانونية بحقه حسب الأصول .



هذا ودعت سائقي حافلات نقل الطلاب الى الالتزام بقواعد وقوانين السير وبالحمولات القانونية لحافلاتهم حفاظا على حياة ابناءنا ، مؤكدا على انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين .