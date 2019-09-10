طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الوزارة: إن السفر للحافلات المتبقية من الرابعة، والحافلتين: الخامسة والسادسة من كشف (9/8)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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