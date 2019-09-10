وزير الخارجية التركي: الأمريكيون يماطلون في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا

وزير الخارجية التركي اوغلو

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن واشنطن لا تتخذ إلا خطوات شكلية في اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا.



وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن الأمريكيين يماطلون في إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، كما فعلوا سابقاً في منبج.



ووصف وزير الخارجية التركي، نهج واشنطن فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في سوريا، بأنه "غير مرض".



وقالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن وفداً عسكرياً أمريكياً، يعتزم زيارة مقر رئاسة الأركان التركية، بهدف تنسيق الجهود لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات السورية.



وأوضحت الوزارة في بيان: أن الوفد الأمريكي الزائر، يرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا ستيفن تويتي، ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية، توماس بيرغسون.



ولم تحدد وزارة الدفاع التركية في بيانها، موعد الزيارة المذكورة.