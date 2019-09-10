استطلاع للرأي: حزب (كاحول لافان) يتقدم على (الليكود)



ويُظهر الاستطلاع حصول معسكر (اليمين) بدون حزب (إسرائيل بيتنا) على 58 مقعداً، مما يعني عدم قدرته على تشكيل ائتلاف حكومي.





يشار إلى أن الاستطلاع أجري عن طريق الانترنت، وشارك فيه 546 شخصاً من بين 1639 من المستطلعة آراؤهم، وبلغت أعمارهم 18 عاما فما فوق.





يُذكر أن استطلاعا آخر نشره أمس موقع (والا) الإخباري، أظهر نتائج مماثلة.







ووفق الاستطلاع فإن( يمينا ويسرائيل بيتينو) سيحصلان على تسعة مقاعد لكل منهما، فيما (شاس) و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد لكل منهما، (المعسكر الديمقراطي) ستة مقاعد، (العمل-غيشر) خمسة مقاعد، و(عوتسما يهوديت) أربعة مقاعد.