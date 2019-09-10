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شؤون فلسطينية

ما هي الملفات المتعلقة بفلسطين التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم

ما هي الملفات المتعلقة بفلسطين التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم
جامعة الدول العربية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم في القاهرة اجتماع أعمال الدورة العادية الـ 152 يناقش خلالها أربعة بنود تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقال السفير المناوب في الجامعة العربية، مهند العكلوك: إن البنود التي تتعلق بفلسطين هي بالتطورات السياسية والثاني الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس والبند الثالث يتعلق باللاجئين ودعم وتجديد التفويض لـ (أونروا) والأسرى وعمليات الهدم وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية، فيما البند الرابع يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين.

وأكد العكلوك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك فقرات خلال مناقشة البنود ستؤكد على عزم الدول الأعضاء في الجامعة العربية وللمرة الأولى اتخاذ إجراءات عقابية سواء سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية ضد أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسيكون الأمر عائداً في هذه الإجراءات لكل دولة حسب ما ترتأيه.

وأوضح: أنه تم الطلب من الدول العربية باتخاذ إجراءات حقيقية بهذا الخصوص إضافة إلى دعم طلب فلسطين من خلال مرافعات خطية في الدعوة التي قدمتها أمام الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية رفضاً لقرارها نقل سفارتها إلى القدس.

وقال السفير المناوب لدى الجامعة العربية: إنه سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية بحث مناقشة التجديد لتفويض وكالات (أونروا) لثلاث سنوات أخرى والتواصل مع كافة دول العالم بهذا الخصوص لحشد الدعم اللازم لأوسع تصويت ممكن لتجديد التفويض في الاجتماع المقرر في 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وأضاف العكلوك: أن دولة فلسطين ستشكر كافة الدول الملتزمة بدعم خزينة دولة فلسطين وستطالب بتوفير شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.

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