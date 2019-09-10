مواطن ينتزع قراراً من محكمة الاحتلال العليا بمنع هدم منزله في الولجة



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجيه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن بلدية القدس رفعت مسبقاً قضية على المواطن حجاجله بهدم منزله بشكل كامل، لأنه يشكل عقبة

أمامها كونه يطل على القدس الغربية ومحاذي لمنطقة المالحة والاستاد الرياضي.





وأشار إلى أن المواطن حجاجله بانتزاعه هذا القرار شكَل انتصاراً للوجود الفلسطيني على أرضه.

رام الله - دنيا الوطنانتزع المواطن عمر حجاجله، قراراً من محكمة الاحتلال العليا أمس، بمنع هدم منزله في الولجة شمال غرب بيت لحم ، بعد أن رفع قضية واستئنافاً ضد قرار الهدم في شهر حزيران/يونيو الماضي.