هيئة الأسرى تتحدث عن خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير السايح

الأسير بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير دائرة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح: إن الهيئة اتخذت خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير بسام السايح الذي ارتقى أمس الأول في سجون الاحتلال، معتبراً أن ما حدث مع السايح جريمة طبية مخطط لها من قبل الاحتلال منذ أربع سنوات بعدم تقديم العلاج اللازم

له.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: أن شرطة الاحتلال قررت تشريح جثمان الأسير السايح، موضحاً أن الساعات القادمة ستكشف حضور طبيب فلسطيني لعملية التشريح من عدمه.



وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال بحق الأسرى سيما في سجن (جلبوع)، أضاف شريتح: أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق الذي يقضي بإزالة أجهزة التشويش من السجن وإذا ما استمر ذلك فإن الأسرى سيشرعون خلال الأيام القادمة بإجراءات تصعيدية تتمثل بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق كافة الأقسام، وقد تصل لعصيان شامل في سجون الاحتلال.



وأشار مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون الأسرى، إلى أن ستة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، محذراً في السياق من التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن استمرار الإضراب،

خاصة حالة الأسير أحمد غنام، المضرب منذ شهرين ويعاني من مرض السرطان.