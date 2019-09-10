الكشف عن مؤتمر يُعقد الشهر المقبل لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ستشارك في الاجتماع لوضع الأسس للمؤتمر المرتقب وتحديد ما سيتمخض عنه سيما وأن المؤتمرين الحركيين لفتح السادس والسابع تبنيا خيار المقاومة الشعبية في هذه المرحلة.



وأضاف عساف: أنه سيتم تقديم اقتراح بطرح خمسة أوراق في مجموعات في إطار اللجان الشعبية، تتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية ونشرها في مواقع المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه وتوفير الحماية للقرى التي تتعرض لانتهاكات وكذلك توفير حماية للمنازل في أطراف القرى، وتعزيز العلاقات مع القوى الوطنية واللجان الدولية، ناهيك عن مقاطعة منتجات الاحتلال، واستثمار الإعلام في المقاومة الشعبية على غرار ما حدث في (الخان الأحمر).

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن اجتماعاً سيعقد في رام الله اليوم بإشراف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ومفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، يضم ممثلي أقاليم حركة فتح ولجان المناطق ونشطاء وممثلي القرى الفاعلة تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد الشهر القادم لتفعيلالمقاومة الشعبية.