بدران: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء، مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية.



وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه في (تويتر): إن إقرار المحكمة العليا للاحتلال قانوناً يسمح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء بشكل مفتوح، "يؤكد أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين".



ودعا مؤسسات المجتمع الدولي لفضح انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ومغادرة حالة الصمت إزاء جرائمه المتواصلة، مضيفا أنه من المعيب على مؤسسات المجتمع الدولي أن تصمت على جرائم المحتل، كما نقل موقع (حماس) الرسمي على الانترنت.



وأوضح بدران: أنه من حق العائلات أن تدفن شهداءها دون مزيد من العقابات والتعذيب، لافتاً إلى أن الشهداء يحتضنهم تراب فلسطين حيثما كانوا فالأرض لنا من بحرها إلى نهرها.