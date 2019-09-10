دولي

"جيفريز"تنسّق الجهود العالمية لدعم إغاثة المتضررين من الإعصار الذي ضرب جزر البهاما

"جيفريز"تنسّق الجهود العالمية لدعم إغاثة المتضررين من الإعصار الذي ضرب جزر البهاما
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليوم شركة "جيفريز" أن الشركة وموظفيها سيساهمون في جهود الإغاثة لمساعدة ضحايا الدمار الناجم عن إعصار دوريان الذي ضرب جزر البهاما، وسيتيحون للمستثمرين في جميع أنحاء العالم فرصة الانضمام إلى هذه الجهود.

وستقوم "جيفريز" أولاً بالتبرع يوم الأربعاء في 11 سبتمبر بمجموع صافي عمولات التداول بالأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية والتداول بعائد ثابت وتداول العملات الأجنبية. ثانياً، ستقوم "جيفريز" كشركة بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي مباشرة. وأخيراً، ستُتاح لجميع الموظفين في مختلف أنحاء العالم والبالغ عددهم 3،656 موظفاً فرصة التبرع برواتبهم ليوم الأربعاء لصالح جهود الإغاثة. وسيتم تخصيص هذه المساهمات لسلسلة من الجمعيات الخيرية بهدف الإسراع في تأمين الأموال المخصصة لجهود الإغاثة المعنية مباشرة بعمليات الإنقاذ والإنعاش.

وقال ريتش هاندلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وبرايان فريدمان، رئيس اللجنة التنفيذية في شركة "جيفريز جروب" في معرض تعليقهما على الأمر: " نشعر جميعنا في ’جيفريز‘ بقلق عميق إزاء الدمار الكارثي الذي حلّ بجزر البهاما. ونأمل أن تساعد هذه التبرعات التي تقدمها ’جيفريز‘، ولو بطريقة بسيطة، في التخفيف من حدة الألم الذي يعاني منه المتضررون وتشجيع موظفينا وعملائنا العالميين على الانضمام إلى جهودنا لمساعدة المحتاجين".

وتعدّ شركة "جيفريز جروب" المحدودة أكبر شركة مصرفية استثمارية عالمية مستقلة متكاملة الخدمات تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتركز الشركة الرائدة في توفير الرؤى والخبرة وخدمات التنفيذ للمستثمرين والشركات والحكومات  منذ أكثر من 55 عاماً على خدمة العملاء من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية وخدمات البيع والتداول والبحوث وإدارة الثروات على امتداد جميع المنتجات في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا. تجدر الإشارة إلى أن  "جيفريز جروب" المحدودة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "جيفريز فاينانشال جروب" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:JEF)، وهي شركة خدمات مالية متنوعة.

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