أبو مرزوق: محمد الخضري المعتقل بالسعودية أول ممثل لحماس في المملكة





وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر): "د.محمد الخضري المجاهد، والطبيب، والدبلوماسي، الذي تعتقله السعودية هو أول ممثل لحماس في المملكة".





ونشر أبو مرزوق في تغريدته صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشيخ أحمد ياسين والخضري.





وأوضح: "هنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، والشيخ أحمد ياسين، والدكتور محمد الخضري، في لقاء فريد أثناء تأدية فريضة الحج للشيخ عام 1998 وبدعوة خاصة من ولي العهد آنذاك".





وأصدرت حركة حماس أمس الاثنين، بياناً رسمياً طالبت من خلاله السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري.









رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على مواصلة السلطات السعودية اعتقال القيادي بالحركة، محمد الخضري.