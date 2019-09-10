وفاة طفل غرقًا في أحد المسابح في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الطفل عمر غسان عواد العطاونه (13 سنوات) من مدينة قلقيلية، إثر غرقه في أحد المسابح في مدينة قلقيليه .



وذكر العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الطفل، كان قد غرق في أحد المسابح في قلقيلية قبل خمسة أيام، وتم نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة، وإحالته لاحقا إلى إحدى المشافي بالداخل الفلسطيني لتلقي العلاج لخطورة حالته، حيث أعلنت المصادر الطبية وفاته صباح اليوم .



وقال ارزيقات: "إن الشرطة والنيابة، باشرتا بالتحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث".