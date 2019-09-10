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نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً

نصر الله: إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل لا خطوط حمراء أبداً
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجماعة (حزب الله) اللبنانية، حسن نصر الله: إن الشعب الفلسطيني سيسقط مؤامرة (صفقة القرن)، بمقاومته وصموده وتشبثه بأرضه.

وأضاف في كلمة له بذكرى (عاشوراء): "نؤكد التزامنا بحقوق الفلسطينيين في لبنان وسندافع عنها"، متابعا: "نحن مع كل مقاومي ومناضلي فلسطين في خندق واحد ومعركة واحدة وسنبقى الى جانب الشعب الفلسطيني".

وندّد الأمين العام لـ (حزب الله) بتدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "الخبيث" للحرم الإبراهيمي الشريف.

من جهة أخرى، قال نصر الله: إنه "إذا اعتُدي على لبنان بأي شكل كان فإننا سنرد بالشكل المناسب والمتناسب ولا خطوط حمراء مطلقاً".

وأضاف: "نعيد اليوم تثبيت المعادلة فإذا تعرض لبنان للاعتداء فسيتم الرد على الاعتداء بالشكل المناسب"، مشدداً على أنه إذا اعتدى الإسرائيلي على لبنان، فإن من حق اللبنانيين الدفاع عن بلدهم.

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