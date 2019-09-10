"هيئة الأسرى" تنعى شقيقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح

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رام الله - دنيا الوطن

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها اللواء قدري أبو بكر وطواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، شقيقة سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية سعادة السفير المناضل والأسير المحرر دياب اللوح.



وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من السفير المناضل دياب اللوح (ابو النمر) وعائلته بوفاة شقيقته، متمنياً من الله العلي القدير أن يرحمها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يدخلها جناته وأن يحشرها مع الأنبياء والشهداء والصديقين.