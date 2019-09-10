شؤون فلسطينية

(الميادين) تكشف تفاصيل اعتقال السعودية لـ 60 قيادياً بحماس

(الميادين) تكشف تفاصيل اعتقال السعودية لـ 60 قيادياً بحماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (الميادين) اللبنانية، الثلاثاء، تفاصيل اعتقال السلطات السعودية لـ 60 قيادياً من حركة حماس، وذلك بعد إعلان الحركة عن اعتقال أحد قيادييها منذ خمسة شهور.

وقالت القناة، نقلاً عن مصدر فلسطيني لم تسمه، أن عدد المعتقلين التابعين لحماس في السعودية هو 60 قيادياً، مشيرةً إلى أن من بين معتقلي حماس أعضاء لجنة تنفيذية وأعضاء مجلس شورى.

وأضافت القناة: "محمد الخضري الذي أعلنت عن اعتقاله حركة حماس في السعودية تولى رئاسة مجلس الشورى المركزي مرات عديدة، وأن السلطات السعودية صادرت أصولاً مالية لحركة حماس داخل المملكة".

وتابعت القناة، وفق مصدرها: "السلطات السعودية وضعت يدها على شركات ومؤسسات تتبع لأشخاص ينتمون أو يشتبه في انتمائهم لحماس"، منوهةً إلى أن الرسالة الأخيرة من السعوديين إلى حماس وُجّهت إليها قبل توجه وفد قيادي من الحركة إلى طهران.

يذكر أن حركة حماس، أصدرت أمس الاثنين، بياناً صحفياً أكدت فيه أن السلطات السعودية تعتقل أحد الفلسطينيين في المملكة، مضيفةً: "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي بتاريخ  الرابع من نيسان/ أبريل 2019م، على اعتقال محمد صالح الخضري (81 عامًا)، والمقيم في جدة منذ نحو ثلاثة عقود في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث أنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان".

وأضافت حماس، وفق البيان، أن الخضري، تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عامًا، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها".

وأوضحت الحركة، أن الأمر "لم يقتصر على اعتقال محمد الخضري، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وأشارت حماس، إلى أنها "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وختمت حماس بيانها قائلة: "تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تتحدث عن خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير السايح

هيئة الأسرى تتحدث عن خطوات قانونية للمطالبة باسترداد جثمان الأسير السايح

الكشف عن مؤتمر يُعقد الشهر المقبل لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية

الكشف عن مؤتمر يُعقد الشهر المقبل لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية

بدران: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

بدران: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

أبو مرزوق: محمد الخضري المعتقل بالسعودية أول ممثل لحماس في المملكة

أبو مرزوق: محمد الخضري المعتقل بالسعودية أول ممثل لحماس في المملكة

وفاة طفل غرقًا في أحد المسابح في قلقيلية

وفاة طفل غرقًا في أحد المسابح في قلقيلية

أول تعليق من حركة فتح على تصريحات السفير العمادي

أول تعليق من حركة فتح على تصريحات السفير العمادي

&#34;هيئة الأسرى&#34; تنعى شقيقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح

"هيئة الأسرى" تنعى شقيقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح

إلغاء شؤون العشائر بغزة بتهمة التجنّح.. والمغني يؤكد: سنشكل هيئة عشائر تابعة للتيار الإصلاحي

إلغاء شؤون العشائر بغزة بتهمة التجنّح.. والمغني يؤكد: سنشكل هيئة عشائر تابعة للتيار الإصلاحي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الكشف عن مؤتمر يُعقد الشهر المقبل لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية

الكشف عن مؤتمر يُعقد الشهر المقبل لتفعيل المقاومة الشعبية بالضفة الغربية

بدران: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

بدران: احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

وفاة طفل غرقًا في أحد المسابح في قلقيلية

وفاة طفل غرقًا في أحد المسابح في قلقيلية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تنعى شقيقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح

"هيئة الأسرى" تنعى شقيقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر دياب اللوح

ابو بكر: الشهيد السايح سقط بجريمة طبية ممنهجة

ابو بكر: الشهيد السايح سقط بجريمة طبية ممنهجة

حمد تلتقي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حمد تلتقي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأشقر: الشهيد السايح لن يكون الاخير ضمن ضحايا الاهمال الطبي

الأشقر: الشهيد السايح لن يكون الاخير ضمن ضحايا الاهمال الطبي

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

منوعات

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

اكتشاف غموض وفاة نجمة تليفزيون الأطفال

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

عربي

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة