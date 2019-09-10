وزير الخارجية الإسرائيلي: تل أبيب ستواصل مهاجمة أهداف لإيران و(حزب الله)





وجاء تصريحه في مقابلة إذاعية صباح اليوم، غداة انتقاد لابيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية الكشف عن المنشآت النووية الإيرانية الجديدة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وبحسب صحيفة (معاريف) أثارت هذه الخطوة تذمراً لدى مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، عازوا ذلك إلى الحملة الانتخابية.



ومن جهته دحض الوزير من حزب (الليكود)، غلعاد اردان هذه الانتقادات، لافتاً إلى أن توقيت الكشف عن المنشآت النووية الإيرانية السرية يتزامن مع محاولات فرنسا التوصل إلى تفاهمات مع طهران تسمح برفع العقوبات عنها.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن إسرائيل ستواصل مهاجمة أهداف لإيران و(حزب الله)، اذا استحسن ذلك الرئيس المشترك لـ (كاحول لافان)، يائير لابيد أم لا.