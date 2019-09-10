حمد تلتقي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي





رام الله - دنيا الوطنإلتقت الدكتورآمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله ، مع ممثلة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لدى دولة فلسطين إيفون هيل والوفد المرافق، لبحث عدد من المشاريع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور كادر من الوزارة.ورحبت حمد بالوفد وأثنت على أنها أول امرأة تترأس هذا البرنامج ، وأشادت بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ودورها في تخفيف المعانا التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات من خلال برامجها ومشاريعها المختلفة في الأرض المحتلة.وقدمت حم لمحة عن عمل الوزارة على السياسات والتشريعات والقوانين ومنها قانون حماية الأسرة من العنف، ورفع سن الزواج، إضافة إلى رفع الوعي وتوفير حاضنة مجتمعية لقضايا النوع الإجتماعي.وإستعرضت حمد أبرز محاور عمل الوزارة على التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة للنساء، إضافةً إلى الإتفاقيات الدولية، ومنها إتفاقية "سيداو"، والقرار الأممي 1325.بدورها، أعربت هيل عن سعادتها بهذا اللقاء الهام، وأكدت على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر الوزارة شريكاً إستراتيجياً وأشارت إلى ضرورة استمرار عقد اللقاءات الثنائية بين الطرفين من أجل مناقشة كافة القضايا المستجدة وتفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.