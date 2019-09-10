عاجل

  • العمادي:الجيش المصري والمخابرات يحصلون على 15مليون$ من ما قيمته 45 وارادات غزة من مصر

  • العمادي: تتمتع قطر بعلاقات ممتازة مع الإسرائيليين والفلسطينيين رغم أن ذلك لم يكن سهلا

  • العمادي: قطر تنفق حاليا حوالي 30 مليون دولار شهرياً في غزة

  • العمادي:الشعب الفلسطيني بغزة هو الضحية الحقيقية لـ "الحصار الإسرائيلي المصري" والتفتت السياسي الفلسطيني

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على اسقاط المقاومة في فلسطين ولبنان طائرات مسيرة أخذت اسرائيل تتوسع في استخدامها واعتداءاتها على دول الجوار فكتب يقول :

أعلن حزب الله صباح يوم أمس الإثنين إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة في خراج بلدة رامية جنوب لبنان.وذلك أثناء عبورها الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة عام 1948 وان الطائرة اصبحت تحت سيطرته وبحوزته . جيش الاحتلال قال  أنّ المسيّرة سقطت بالفعل، لكنها سقطت خلال نشاطٍ روتيني ولا خشية من تسرّب معلومات .

وأضاف : اليوم صباحا تمكنت المقاومة الفلسطينية بدورها من اسقاط طائرة مسيرة جديدة  بينما كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، وتمكنت من السيطرة عليها موجهة في ذلك ضربة لصناعة اسرائيلية للاستخدامات الامنية والعسكرية توفر لإسرائيل مصادر دخل مهمة  

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : للعلم فقط تعتبر إسرائيل أكبر مصدر للطائرات المسيرة في العالم فحجم صادراتها منها يشكل 10 بالمئة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية وكانت قد صدرت خلال السنوات الثماني الأخيرة طائرات مسيرة  إلى عدة دول في العالم بمبلغ إجمالي وصل إلى 4.6 مليارات دولار. طائرات اسرائيل المسيرة تتساقط كالفراشات ... هذا جيد .

أخبار ذات صلة

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

&#34;بيكا&#34;تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

"بيكا"تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

عائلة ضحايا بحر غزة &#34;الملوث&#34; تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

عائلة ضحايا بحر غزة "الملوث" تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

العمادي: الفصائل الفلسطينية تستفيد مالياً وسياسياً من إبقاء غزة بحالة من النسيان

العمادي: الفصائل الفلسطينية تستفيد مالياً وسياسياً من إبقاء غزة بحالة من النسيان

&#34;حماية المستهلك&#34; يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد &#34;العجول&#34;من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

"حماية المستهلك" يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد "العجول"من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

انطلاق الحملة الوطنية للحراك من أجل فلسطين

انطلاق الحملة الوطنية للحراك من أجل فلسطين

بعد الطائرة المسيرة.. ما مدى تطور المقاومة الفلسطينية؟ وهل أصبحت كابوسًا يؤرق الاحتلال؟

بعد الطائرة المسيرة.. ما مدى تطور المقاومة الفلسطينية؟ وهل أصبحت كابوسًا يؤرق الاحتلال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

&#34;بيكا&#34;تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

"بيكا"تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

عائلة ضحايا بحر غزة &#34;الملوث&#34; تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

عائلة ضحايا بحر غزة "الملوث" تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

&#34;حماية المستهلك&#34; يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد &#34;العجول&#34;من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

"حماية المستهلك" يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد "العجول"من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

انطلاق الحملة الوطنية للحراك من أجل فلسطين

انطلاق الحملة الوطنية للحراك من أجل فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في العيسوية وشابين في قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في العيسوية وشابين في قلقيلية

منوعات

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

عربي

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة