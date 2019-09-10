"بيكا"تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا





رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من فخامة الرئيس أبو مازن وتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، بضرورة التحرك على المستوى الدولي لمد جسور التعاون و تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، قامت سفيرة دولة فلسطين لدى بوتسوانا تغريد سنوار ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، والوفد المرافق له بزيارة الى العاصمة جابوروني، وشملت الزيارة عددا من الاجتماعات مع المسؤولين في وزارة الخارجية البوتسوانية، ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ، حيث تم اطلاعهم على اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وبحث افاق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.ونفذت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وبمشاركة أطباء متخصصين فلسطينيين، برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات مع نظرائهم البوتسوانيين في مجال الإسعافات الأولية والعناية بالحروق، وجراحة الاوعية الدموية، استمر لمدة أسبوع. كما التقى الوفد اثناء الزيارة بعدد من أبناء الجالية الفلسطينية المتواجدين في غابوروني .