مسؤول ليكودي: لن أصوت لليكود في الانتخابات المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق بيني بيغن: إنه لن يصوت لحزب الليكود في الانتخابات المقبلة.



وأضاف بيغن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "في السنوات الأخيرة، أعتقد أن قيادة الليكود تبذل جهودًا كبيرة لكي تجعل من الصعب علي دعم الليكود، وفي الأشهر الأخيرة أصبحت تمنعني حتى من التصويت لصالح الليكود في الانتخابات".



بيني بيغن، الذي كان عضوًا في الليكود طوال سنوات، وشغل منصب وزير نيابة عنه، انتقد قانون الكاميرات الذي يروج له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال: "لا يمكن مواصلة التصرف هكذا وتوقع نيل جائزة، على الأقل ليس بالنسبة لي، أعرف عددًا آخر من الناس الذين يجعلهم هذا السلوك يشمئزون من فكرة التصويت لصالح الليكود، وهناك ثمن ويجب أن يكون هناك ثمن لمثل هذا السلوك الصفيق، الفظ والسافر".