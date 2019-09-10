المراقب العام الإسرائيلي يُقرر إلغاء ترجمة تقاريره إلى اللغة العربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، إنه يعتزم إلغاء الترجمة العربية للمقدمة التي تفتتح تقارير المراقب.



وكان مكتب مراقب الدولة قد بدأ بترجمة مقدمة تقاريره إلى العربية في أعقاب سياسة اتبعها المراقب السابق يوسف شبيرا.



بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما نقلته صحيفة (هآرتس) من مكتب مراقب الدولة، فقد اعترض إنجلمان بشدة على توجه مكتبه إلى وزارة الاتصال وأمرها بنشر إعلان باللغة العربية حول الحقوق المتعلقة بجميع المواطنين – وتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.



وكان مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، قد قال في الماضي: إن الرئيس روفين ريفلين، الذي كان آنذاك رئيسًا للكنيست، قال "إن اللغة العربية هي أيضًا لغة رسمية في إسرائيل، فهناك 1.8 مليون مواطن عربي".. لقد أمرت بترجمة مقدمة كل تقرير إلى اللغة العربية أيضًا، حتى يتمكن هذا الجمهور من معرفة ما ورد في التقرير، مضيفًا: "صحيح أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المسألة أكثر حدة من حيث تعليم الديمقراطية، فهناك من يفضلون تعزيز حكم الأغلبية وهناك من يفضلون حماية الأقلية. وباستثناء الهامش المتطرف، توافق الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تمثيلية".