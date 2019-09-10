دولي

المراقب العام الإسرائيلي يُقرر إلغاء ترجمة تقاريره إلى اللغة العربية

المراقب العام الإسرائيلي يُقرر إلغاء ترجمة تقاريره إلى اللغة العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، إنه يعتزم إلغاء الترجمة العربية للمقدمة التي تفتتح تقارير المراقب.

 وكان مكتب مراقب الدولة قد بدأ بترجمة مقدمة تقاريره إلى العربية في أعقاب سياسة اتبعها المراقب السابق يوسف شبيرا.

 بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لما نقلته صحيفة (هآرتس) من مكتب مراقب الدولة، فقد اعترض إنجلمان بشدة على توجه مكتبه إلى وزارة الاتصال وأمرها بنشر إعلان باللغة العربية حول الحقوق المتعلقة بجميع المواطنين – وتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.

وكان مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، قد قال في الماضي: إن الرئيس روفين ريفلين، الذي كان آنذاك رئيسًا للكنيست، قال "إن اللغة العربية هي أيضًا لغة رسمية في إسرائيل، فهناك 1.8 مليون مواطن عربي".. لقد أمرت بترجمة مقدمة كل تقرير إلى اللغة العربية أيضًا، حتى يتمكن هذا الجمهور من معرفة ما ورد في التقرير، مضيفًا: "صحيح أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المسألة أكثر حدة من حيث تعليم الديمقراطية، فهناك من يفضلون تعزيز حكم الأغلبية وهناك من يفضلون حماية الأقلية. وباستثناء الهامش المتطرف، توافق الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تمثيلية".

أخبار ذات صلة

مسؤول ليكودي: لن أصوت لليكود في الانتخابات المقبلة

مسؤول ليكودي: لن أصوت لليكود في الانتخابات المقبلة

ترامب: المفاوضات مع &#34;طالبان&#34; ميتة

ترامب: المفاوضات مع "طالبان" ميتة

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولين

كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولين

بوريس جونسون: لن أطلب إرجاء جديداً للبريكست

بوريس جونسون: لن أطلب إرجاء جديداً للبريكست

ظريف: إسرائيل من يمتلك النووي ونتنياهو كمن يصرخ &#34;ّذئب ذئب&#34;

ظريف: إسرائيل من يمتلك النووي ونتنياهو كمن يصرخ "ّذئب ذئب"

علماء يكتشفون قارة &#34;مدفونة&#34; تحت أوروبا

علماء يكتشفون قارة "مدفونة" تحت أوروبا

غانتس يتهم نتنياهو بكشف معلومات أمنية حساسة لأغراض دعائية

غانتس يتهم نتنياهو بكشف معلومات أمنية حساسة لأغراض دعائية

الاحتلال يرفع حالة التأهب بمستوطنة (هار أدار) شمال غرب القدس

الاحتلال يرفع حالة التأهب بمستوطنة (هار أدار) شمال غرب القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

حمد تلتقي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

حمد تلتقي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الأشقر: الشهيد السايح لن يكون الاخير ضمن ضحايا الاهمال الطبي

الأشقر: الشهيد السايح لن يكون الاخير ضمن ضحايا الاهمال الطبي

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

تيسير خالد: المقاومة في فلسطين ولبنان توجه ضربة لصناعة الطائرات المسيرة باسرائيل

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

عيسى: السياسة الاستيطانية لم تتوقف منذ اوسلو

&#34;بيكا&#34;تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

"بيكا"تنفذ برنامجا تدريبيا لتبادل الخبرات في مجال الاسعافات الاولية مع جمهورية بوتسوانا

عائلة ضحايا بحر غزة &#34;الملوث&#34; تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

عائلة ضحايا بحر غزة "الملوث" تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

فروانة:(12) فلسطينيا سقطوا في سجون الاحتلال خلال 20 شهرا جراء الاهمال الطبي

&#34;حماية المستهلك&#34; يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد &#34;العجول&#34;من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

"حماية المستهلك" يشيد بقرار الحكومة وقف استيراد "العجول"من اسرائيل لفك الارتباط بالاحتلال

منوعات

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعد تصاعد الهجوم المتبادل.. صورة أحلام وأصالة معاً تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

شاهد: لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب مبخرة

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

بعد حرصها على إخفائه عن الإعلام.. أول ظهور لزوج ميساء مغربي الوسيم

إعفاء داوود الشريان من منصبه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

تسجيل صوتي يكشف السبب الحقيقي لاعتزال ريهام سعيد الإعلام

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور &#34;راقصة تعري&#34;

جينيفير لوبيز تتعرض للانتقادات في دور "راقصة تعري"

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

نقل عاصي الحلاني إلى المستشفى بعد سقوطه عن ظهر الحصان

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

عربي

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع للحشد العشائري بالعراق

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة