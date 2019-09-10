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السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة

السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارًا).

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، الإثنين، قال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

كانت السعودية فرضت في العام 2016 رسومًا على العمرة الثانية، وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

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