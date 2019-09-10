دولي

ترامب: المفاوضات مع "طالبان" ميتة

ترامب: المفاوضات مع "طالبان" ميتة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" حول السلام في أفغانستان ميتة طالما بقي هو معنيا بهذا الشأن.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الاثنين، أمام البيت الأبيض، ردا على سؤال حول مستقبل هذه المفاوضات: "إنها ميتة. إنها ميتة حسبما أفهم. اعتقدوا أن عليهم قتل الناس لتحسين موقفهم التفاوضي، وهم قاموا بذلك، وقتلوا 12 شخصا، بينهم جندي أمريكي عظيم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف ترامب: "لا يمكن فعل ذلك، لا يمكن التصرف هكذا معي، ولذا أعتقد أن المفاوضات ميتة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إنهاء المفاوضات مع "طالبان" قرار اتخذه هو وليس أحد من مستشاريه، موضحا: "خططنا لعقد الاجتماع، وهذه كانت فكرتي، كما أن إلغاءه أيضا فكرتي، ولم أقم حتى بمناقشة هذا الأمر مع أحد. الوضع بسيط، عندما سمعت أنهم قتلوا أحد جنودنا و11 شخصا أبرياء، قررت أنني لن أجتمع معهم مهما كانت الظروف. لقد ارتكبوا خطأ".

من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تواصل التفكير في موضوع تقليص قواتها البالغ عددها 14 ألف عسكري في أفغانستان، وقال في هذا السياق: "نريد الانسحاب، لكننا سنخرج في الوقت المناسب".

وأعلن الرئيس الأمريكي، صباح 7 أيلول/سبتمبر، عن إلغاء المفاوضات المخطط عقدها في كامب ديفيد بمشاركة "طالبان" التي تسيطر على أراض واسعة في أفغانستان، ورئيس البلاد، أشرف غني، على خلفية تفجير أودى بحياة 12 شخصا ونفذته الحركة.

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