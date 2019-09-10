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شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب

شاهد: مصرع 17 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب شرق المغرب
رام الله - دنيا الوطن
لقي 17 شخصا مصرعهم، أمس الاثنين، فيما أصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق مغرب، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في واد دمشان بمنطقة الخنك، يوم الأحد، جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "إن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة "مستقرة"، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية".

وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت.


 

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