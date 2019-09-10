قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في العيسوية وشابين في قلقيلية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال داهمت البلدة واقتحمت عدداً من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال خمسة مواطنين، هم: محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة قلقيلية، وهما عبود أبو الشيخ (21 عاماً)، ونور عدنان عابد (20 عاماً)، بعد مداهمة منزلي ذويهما.