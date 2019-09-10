إصابة عدد من المواطنين بغاز الاحتلال شمال غرب رام الله





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد احتجزت قوات الاحتلال آخرين خلال اقتحامها للقرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.



وقال رئيس مجلس قروي "أم صفا"، مروان صباح: إن العديد من سكان القرية أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز السام والمدمع الذي أطلقها جنود الاحتلال صوب المنازل وتسببت ايضا بتكسير بعض نوافذ مسجد القرية، فيما تم احتجاز شابين لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهما.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الليلة الماضية، إثر إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.