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التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيّرة فوق صعدة
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت  مساء أمس الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها، جماعة الحوثي الحوثية من صنعاء، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال وهذه المحاولات التي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الجماعة الحوثية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعة الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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