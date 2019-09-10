بوريس جونسون: لن أطلب إرجاء جديداً للبريكست

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.



وقال جونسون للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الاثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكانت قد وافقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الاثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة ملكة بريطانيا رسميا على القانون، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.



وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.



ودخلت بريطانيا أزمة سياسية في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات بشأن كيفية تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وفي نهاية آب/أغسطس، أعلن جونسون أنه سيعلق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر إلى منتصف تشرين الاول/أكتوبر، قبل الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في نهاية تشرين الاول/أكتوبر، حتى يتسنى للحكومة إعلان برنامج تشريعي جديد.