فلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب القطاع..والجيش: لا خوف من تسريب معلومات





وقال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن فلسطينيين أطلقوا النار من القطاع نحو طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة، حيث تم إسقاطها ولا يوجد خوف من تسرب معلومات.





يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترف فجر أول أمس، بأن طائرة مسيرة تابعة له تم إسقاطها في جنوب لبنان.





رام الله - دنيا الوطناعترف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، بسقوط طائرة مسيرة صغيرة تابعة له، جنوب قطاع غزة، لافتاَ إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات.