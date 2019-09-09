شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على تصريحات نتنياهو بشأن "النووي الإيراني"

حماس تُعلق على تصريحات نتنياهو بشأن "النووي الإيراني"
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الملف النووي الإيراني.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر): "‏نتنياهو يتحدث عن أكاذيب إيرانية حول تطوير الأسلحة النووية في آباد طيب فليقل هو الحقيقة عن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان".

وأضاف أبو مرزوق: "يقول نتنياهو أنه سيمنع إيران من إمتلاك أسلحة نووية فلماذا يمتلك هو 200 رأس نووي، كل ما في الأمر نتنياهو يريد تكريس تفرد الكيان كقوة إقليمية وبمساعدة أمريكا".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: إن تل أبيب ستعمل كل شيء لمنع حصول إيران على سلاح نووي، مضيفاً: "ادعو العالم لانتهاج سياسة الرئيس ترامب ضد إيران والسياسة المطلوبة ضغط وضغط وثم ضغط".

وتابع: أبلغتُ منظمة الطاقة الذرية بوجود المصنع الإيراني وطالبتهم بزيارته حيث كشفوا آثار اليورانيوم.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب حصلت على أرشيف يكشف عن وجود موقع لتطوير السلاح النووي في منطقة "أبادي".

وقال: "أعلن اليوم أننا اكتشفنا مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني، كشفنا موقعا لتطوير الأسلحة النـووية جنوب أصفهان ومواقع أخرى لتطوير الأسلحة النــووية، وعندما أدركت إيران أننا كشفناها، بدأت على الفور في طمسها وإخفائها".

وأضاف: "أقول لإيران - سنستمر في فضح أكاذيبكم وسنبذل قصارى جهدنا لمنعكم من الحصول على أسلحة نــووية وسنواصل العمل ضد عدوانكم".

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