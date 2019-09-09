حماس تُعلق على تصريحات نتنياهو بشأن "النووي الإيراني"

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الملف النووي الإيراني.





وقال أبو مرزوق، في تغريدة له عبر (تويتر): "‏نتنياهو يتحدث عن أكاذيب إيرانية حول تطوير الأسلحة النووية في آباد طيب فليقل هو الحقيقة عن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان".







وأضاف أبو مرزوق: "يقول نتنياهو أنه سيمنع إيران من إمتلاك أسلحة نووية فلماذا يمتلك هو 200 رأس نووي، كل ما في الأمر نتنياهو يريد تكريس تفرد الكيان كقوة إقليمية وبمساعدة أمريكا".



