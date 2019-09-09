دولي

ظريف: إسرائيل من يمتلك النووي ونتنياهو كمن يصرخ "ّذئب ذئب"

ظريف: إسرائيل من يمتلك النووي ونتنياهو كمن يصرخ "ّذئب ذئب"
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن إسرائيل هي التي تملك أسلحة نووية حقيقية، بينما تكذب بشأن إيران.

جاءت أقوال ظريف ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، والتي ادعى فيها أن إسرائيل تمكنت من الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية لتطوير أسلحة نووية، وأن إيران تقوم بطمس هذه المواقع بعد الكشف الإسرائيلي عنها، وفق (عرب 48).

كما ادعى أن إسرائيل كشفت عن موقع نووي سري في أباده، جنوب أصفهان، وأن إيران قامت بتدميره بعد الكشف الإسرائيلي عنه.

وقال ظريف إن "نتنياهو يسعى إلى الحرب، بغض النظر عن كمية الدماء التي ستسفك"، مضيفاً: "إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة نووية حقيقية".

وبحسبه، فإن نتنياهو يواصل الصراخ "ذئب ذئب"، في تلميح إلى أن أحداً لن يصدقه عندما يكون لدى إيران أسلحة نووية حقيقية.

أخبار ذات صلة

علماء يكتشفون قارة &#34;مدفونة&#34; تحت أوروبا

علماء يكتشفون قارة "مدفونة" تحت أوروبا

غانتس يتهم نتنياهو بكشف معلومات أمنية حساسة لأغراض دعائية

غانتس يتهم نتنياهو بكشف معلومات أمنية حساسة لأغراض دعائية

الاحتلال يرفع حالة التأهب بمستوطنة (هار أدار) شمال غرب القدس

الاحتلال يرفع حالة التأهب بمستوطنة (هار أدار) شمال غرب القدس

نتنياهو يدّعي اكتشاف مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني

نتنياهو يدّعي اكتشاف مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني

ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

فيديو مجزرة المسجدين يثير أزمة جديدة

فيديو مجزرة المسجدين يثير أزمة جديدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات بوركينا فاسو

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات بوركينا فاسو

موقع إسرائيلي: سماع طلقات نارية بالقرب من السياج جنوب القطاع والجيش يفحص

موقع إسرائيلي: سماع طلقات نارية بالقرب من السياج جنوب القطاع والجيش يفحص

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله