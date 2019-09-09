ظريف: إسرائيل من يمتلك النووي ونتنياهو كمن يصرخ "ّذئب ذئب"

وقال ظريف إن "نتنياهو يسعى إلى الحرب، بغض النظر عن كمية الدماء التي ستسفك"، مضيفاً: "إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة نووية حقيقية".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن إسرائيل هي التي تملك أسلحة نووية حقيقية، بينما تكذب بشأن إيران.جاءت أقوال ظريف ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، والتي ادعى فيها أن إسرائيل تمكنت من الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية لتطوير أسلحة نووية، وأن إيران تقوم بطمس هذه المواقع بعد الكشف الإسرائيلي عنها، وفق (عرب 48).كما ادعى أن إسرائيل كشفت عن موقع نووي سري في أباده، جنوب أصفهان، وأن إيران قامت بتدميره بعد الكشف الإسرائيلي عنه.وبحسبه، فإن نتنياهو يواصل الصراخ "ذئب ذئب"، في تلميح إلى أن أحداً لن يصدقه عندما يكون لدى إيران أسلحة نووية حقيقية.