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مصر تعلن موعد بدء بناء مفاعل نووي

مصر تعلن موعد بدء بناء مفاعل نووي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أيمن حمزة: إن محطة الضبعة النووية، حصلت على كافة الموافقات الرسمية، مشيراً إلى أن عملية الإنشاءات الخاصة بالمفاعل وفق المخطط له في النصف الثاني من عام 2020، ولم يتبق سوى ترخيص الإنشاء.

وأضاف حمزة، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "تم إصدار تراخيص قبول الموقع والموافقة على تقرير الأمان المبدئي المقدم من الشركة الروسية المنفذة وكذلك الموافقة على تقرير الأثر البيئي".

وأضاف أن الأعمال التحضيرية الحالية مهمة حيث تشمل إنشاءات للمباني السكنية والإدارية وهذه الأعمال تستغرق من عامين إلى عامين ونصف وبعدها تبدأ عملية الإنشاء في بداية النصف الثاني من العام 2020، ما يعني أن الأعمال الخرسانية للمحطة سوف تبدأ في شهر تموز/يوليو من العام المقبل.

"ترخيص الإنشاء" هو ما تنتظره هيئة المحطات النووية وشركة "روس آتوم" المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميغا وات، لبدء أعمال الإنشاءات الخاصة بالمحطة.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزاره الكهرباء المصرية، أن هيئة المحطات النووية في انتظار إصدار إذن الإنشاء الخاص بالضبعة، كاشفا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي المسؤولة عن إصدار هذا الإذن والموافقات البيئية والأمان النووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.

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