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رجل أعمال أردني يتوقع أزمة اقتصادية عالمية بـ 2020

رجل أعمال أردني يتوقع أزمة اقتصادية عالمية بـ 2020
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة: إن وسائل إعلامية تداولت التصريحات التي أدلى بها على مدى السنتين السابقتين بشأن الأزمة الاقتصادية المتوقعة عام 2020.

وقال أبو غزالة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "أود أن أؤكد أنني ما زلت على موقفي. وقد أثبتت الأحداث والأوضاع خلال الفترة المذكورة أن الأمور تتدحرج وبسرعة نحو ما توقعته من أزمة اقتصادية خانقة، وأصبحت أكثر قناعة بأنها قادمة العام القادم خصوصاً وأن العقوبات التجارية انتقلت من مرحلة الرسوم إلى الحرب التجارية، بمعنى مقاطعة منتجات دول معينة وهو ما يعرف بالحرب التجارية".

وأضاف أبو غزالة: "بالتزامن مع ذلك بدأنا نقرأ ولأول مرة وعلى لسان خبراء مثل الأستاذ جيفري ساكس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، بأننا في حالة حرب باردة. وهذه حالة لا يمكن الخروج منها الا باتفاق بين العملاقين الاقتصاديين والتقنيين، الصيني والأمريكي، على صياغة نظام عالمي جديد، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بعد افتعال حرب حقيقية يكون لها هدف واحد وهو إجبار الجانب الصيني على الجلوس على طاولة المفاوضات".

وأكمل: "أود أن أكرر هنا ما ركزت عليه سابقا من أن الأزمة هي أيضا فرصة وبإمكاننا كل من موقعه دراسة طرق الاستفادة ودرء آثارها السيئة وتحقيق الفوائد منها، ولقد أوضحت في تقريري المنشور على مواقعنا في شهر مارس 2019 ان هذه الأزمة سيتبعها فترة ازدهار تكون بدايتها من منطقتنا نتيجة التوافق العالمي على إعادة اعمارها مما سيكون له الأثر الإيجابي على جميع اقتصاديات العالم".

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