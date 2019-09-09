شاهد: صورة للفصائل والوفد المصري تُشعل فيسبوك.. ونشطاء: "الوضع متأزم"

أشعلت صورة لجانب من لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، الاثنين، موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأثارت ردود أفعال لدى النشطاء.





وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي ظهر فيها جميع الشخصيات بحالة إحباط وإرهاق، بأن الوضع متأزم، وأن الصورة تعبر عن تعثر المباحثات بين الجانبين.





يذكر أن الفصائل الفلسطينية لم تصدر أي بيان رسمي بعد اجتماعها بالوفد الأمني المصري، في حين رصدت "دنيا الوطن" بعد ردود الأفعال.





















رام الله - دنيا الوطن