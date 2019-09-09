شؤون فلسطينية

شاهد: صورة للفصائل والوفد المصري تُشعل فيسبوك.. ونشطاء: "الوضع متأزم"

شاهد: صورة للفصائل والوفد المصري تُشعل فيسبوك.. ونشطاء: "الوضع متأزم"
رام الله - دنيا الوطن
أشعلت صورة لجانب من لقاء الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، الاثنين، موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأثارت ردود أفعال لدى النشطاء.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي ظهر فيها جميع الشخصيات بحالة إحباط وإرهاق، بأن الوضع متأزم، وأن الصورة تعبر عن تعثر المباحثات بين الجانبين.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية لم تصدر أي بيان رسمي بعد اجتماعها بالوفد الأمني المصري، في حين رصدت "دنيا الوطن" بعد ردود الأفعال.







أخبار ذات صلة

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

ثلاثة رسائل فلسطينية دولية بشأن ردع سلطة الاحتلال الإسرائيلي

ثلاثة رسائل فلسطينية دولية بشأن ردع سلطة الاحتلال الإسرائيلي

رسالة مؤثرة.. آخر كلمات الشهيد الأسير بسام السايح

رسالة مؤثرة.. آخر كلمات الشهيد الأسير بسام السايح

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

الزراعة بغزة تُعلق على قرار حكومة اشتية بشأن &#34;العجول الإسرائيلية&#34;

الزراعة بغزة تُعلق على قرار حكومة اشتية بشأن "العجول الإسرائيلية"

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله