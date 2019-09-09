غانتس يتهم نتنياهو بكشف معلومات أمنية حساسة لأغراض دعائية
رام الله - دنيا الوطن
علق زعيم حزب (أزرق - أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس، على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال غانتس، وفق (مفزاك لايف): "نتنياهو يكشف معلومات أمنية حساسة حول الملف النووي الإيراني لأغراض الدعاية الإنتخابية لصالحه".
يذكر أن نتنياهو، قال في تصريحات صحفية: إن تل أبيب ستعمل كل شيء لمنع حصول إيران على سلاح نووي، مضيفاً: "ادعو العالم لانتهاج سياسة الرئيس ترامب ضد إيران والسياسة المطلوبة ضغط وضغط وثم ضغط".
وتابع: أبلغتُ منظمة الطاقة الذرية بوجود المصنع الإيراني وطالبتهم بزيارته حيث كشفوا آثار اليورانيوم، مدعياً أن تل أبيب حصلت على أرشيف يكشف عن وجود موقع لتطوير السلاح النووي في منطقة "أبادي".
وتابع: أبلغتُ منظمة الطاقة الذرية بوجود المصنع الإيراني وطالبتهم بزيارته حيث كشفوا آثار اليورانيوم، مدعياً أن تل أبيب حصلت على أرشيف يكشف عن وجود موقع لتطوير السلاح النووي في منطقة "أبادي".
وقال: "أعلن اليوم أننا اكتشفنا مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني، كشفنا موقعا لتطوير الأسلحة النـووية جنوب أصفهان ومواقع أخرى لتطوير الأسلحة النــووية، وعندما أدركت إيران أننا كشفناها، بدأت على الفور في طمسها وإخفائها".
وأضاف: "أقول لإيران - سنستمر في فضح أكاذيبكم وسنبذل قصارى جهدنا لمنعكم من الحصول على أسلحة نــووية وسنواصل العمل ضد عدوانكم".
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