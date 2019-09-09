إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إدارة (فيسبوك)، قامت بحظر حسابه، ومنعته من النشر، علماً أن الحساب المذكور ينشر بيانات الجبهة الديمقراطية وتصريحات قياداتها ومواقفها السياسية.



يذكر أن إدارة (فيسبوك) أسقطت من حساباتها الاعتراف بفلسطين، وأحلت محلها اسم إسرائيل، وهي تطارد كل حساب يعكس انحيازا لفلسطين وشعبها وحقوقه الوطنية، ويكشف حقائق السياسة الإسرائيلية الاستعمارية العدوانية.