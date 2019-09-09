شؤون فلسطينية

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إدارة (فيسبوك)، قامت بحظر حسابه، ومنعته من النشر، علماً أن الحساب المذكور ينشر بيانات الجبهة الديمقراطية وتصريحات قياداتها ومواقفها السياسية.

يذكر أن إدارة (فيسبوك) أسقطت من حساباتها الاعتراف بفلسطين، وأحلت محلها اسم إسرائيل، وهي تطارد كل حساب يعكس انحيازا لفلسطين وشعبها وحقوقه الوطنية، ويكشف حقائق السياسة الإسرائيلية الاستعمارية العدوانية.

أخبار ذات صلة

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

منظمة التحرير توجه دعوة للعالم بشأن دعم وتفويض (اونروا)

ثلاثة رسائل فلسطينية دولية بشأن ردع سلطة الاحتلال الإسرائيلي

ثلاثة رسائل فلسطينية دولية بشأن ردع سلطة الاحتلال الإسرائيلي

رسالة مؤثرة.. آخر كلمات الشهيد الأسير بسام السايح

رسالة مؤثرة.. آخر كلمات الشهيد الأسير بسام السايح

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

الزراعة بغزة تُعلق على قرار حكومة اشتية بشأن &#34;العجول الإسرائيلية&#34;

الزراعة بغزة تُعلق على قرار حكومة اشتية بشأن "العجول الإسرائيلية"

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

إدارة (فيسبوك) تحظر حساب الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين

براك: هيئة مكافحة الفساد ستنظم مؤتمرا دوليا للنزاهة والحوكمة والتنمية

براك: هيئة مكافحة الفساد ستنظم مؤتمرا دوليا للنزاهة والحوكمة والتنمية

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله