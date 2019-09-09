شؤون فلسطينية

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، تفاصيل اجتماع الفصائل الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري بمدينة غزة اليوم الاثنين.

وقال مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الفصائل ناقشت أربعة ملفات رئيسية مع الوفد الأمني هي: "العلاقات الثنائية والمصالحة ومعبر رفح ومسيرات العودة".

وأضاف مزهر: "بحثنا العلاقات الثنائية بين الفصائل ومصر، وأكدنا على أهمية الدور المصري بكافة الملفات الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الفصائل قدمت للوفد الأمني ورقتها الخاصة بملف المصالحة.

وتابع مزهر: "سيقدم المسؤولين المصريين بعد ثلاثة أسابيع ورقة للمصالحة بشكل علني، ستقدم لكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس ولأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في رسالة واضحة للطرف المعطل للمصالحة الفلسطينية".

وشدد مزهر، على أن ورقة المقاربات المصرية ستستند إلى الورقة التي أعدتها لجنة المتابعة والتي وافق عليها الجزء الأكبر من فصائل العمل الوطني والإسلامي، والتي تبدأ بخطوات عملية من خلال تطبيق اتفاقيات المصالحة".

وفي ملف معبر رفح، أشار مزهر، إلى أن الوفد الأمني أكد للفصائل أنه سيتم افتتاح نفقين تحت الأرض خلال شهر من الآن، وذلك من أجل تسهيل حركة المسافرين عبر المعبر.

ولفت مزهر، إلى أن المسؤولين المصريين وعدوا بزيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح، مستطرداً: "المصريين وعدوا بتقديم تسهيل لكافة الفئات الممنوعة من السفر وجوازات السفر المصفرة".

ونوه إلى أن السلطات المصرية ستعمل على وضع آليات تسمح لهذه الفئات بالسفر، بما لا يتعارض مع مصالح الأمن القومي المصري"، مبيناً أن مصر ستقدم تسهيلات تجارية لقطاع غزة.

وبملف مسيرات العودة، أكد مزهر، أن الفصائل الفلسطينية أكدت للوفد الأمني المصري استمرار تلك المسيرات، مبيناً أن المصريين لم يطلبوا أي شيء بخصوصها.

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