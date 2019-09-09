الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة اليوم الاثنين، وبإسناد من قوات الأمن الوطني 40 مركبة غير قانونية والقت القبض على 9 مطلوبين صادر بحقهم 31 مذكرة قضائية في بلدات: بني نعيم، وبيت عوا، ودير سامت بمحافظة الخليل .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن عملية اتلاف هذه المركبات تمت بعد التأكد من عدم قانونيتها وعدم صلاحيتها للسير على الطرقات، حيث جرى مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بينما تم احالة المطلوبين التسعة الذين تم القبض عليهم الى جهة الاختصاص.