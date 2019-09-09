الزراعة بغزة ترفض تطبيق قرار حكومة اشتية بشأن "العجول الإسرائيلية"

ردت وزارة الزراعة في قطاع غزة، على قرار الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بشأن وقف استيراد العجول من إسرائيل، مؤكدةً أن القرار لن يُطبق بغزة.





وأوضح الناطق باسم الوزارة، إبراهيم البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوزارة لن تُطبق القرار بغزة، مشيراً إلى أن القطاع يعتمد بشكل كلي على العجول المستوردة من إسرائيل.





وأضاف البسيوني: "هذا القرار يمكن تطبيقه في الضفة الغربية فقط لاعتمادهم على الخراف والمواشي، أما القطاع فلا يمكن تطبيقه ولن يتم ذلك، وبالتالي الموضوع يتعلق بجودة المنتج الخاص بالضفة الغربية".







وتابع: "لو افترضنا اننا لن نستورد العجول من الخط الأخضر فما هو البديل عن ذلك؟، والأوضاع بالضفة الغربية تختلف عنها في قطاع غزة، والأمر ليس له علاقة بالقطاع لا من قريب أو بعيد".





يذكر أن الحكومة الفلسطينية قررت في اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين، وقف استيراد العجول من إسرائيل، بما يُشجع التبادل التجاري مع الدول العربية.



خاص دنيا الوطن