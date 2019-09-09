مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وقف استيراد العجول من اسرائيل، وذلك بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.







ودان المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسة الدكتور محمد اشتيه، سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصّحي للأسير بسام السايح واستشهاده، مشيداً بالصمود البطولي للأسرى في سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنوناشد المجلس الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، وإجبار تلك السلطات على تطبيق القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، وطالب المجلس من محكمة الجنايات الدولية بالشروع الفوري بإجراءات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.كما أدان المجلس استمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء، والتي كان آخرها احتجاز جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية.