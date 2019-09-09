شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل

مجلس الوزراء يُوقف استيراد العجول من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وقف استيراد العجول من اسرائيل، وذلك بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.

ودان المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله برئاسة الدكتور محمد اشتيه، سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصّحي للأسير بسام السايح واستشهاده، مشيداً بالصمود البطولي للأسرى في سجون الاحتلال.

وناشد المجلس الهيئات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، وإجبار تلك السلطات على تطبيق القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، وطالب المجلس من محكمة الجنايات الدولية بالشروع الفوري بإجراءات محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما أدان المجلس استمرار سياسة احتجاز جثامين الشهداء، والتي كان آخرها احتجاز جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً) من بلدة العيزرية.

أخبار ذات صلة

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

أبرزها المصالحة وآلية جديدة للمعبر.. تفاصيل اجتماع المصريين بالفصائل الفلسطينية

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

الزراعة بغزة ترفض تطبيق قرار حكومة اشتية بشأن &#34;العجول الإسرائيلية&#34;

الزراعة بغزة ترفض تطبيق قرار حكومة اشتية بشأن "العجول الإسرائيلية"

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

الرئيس عباس يتحدث عن (صفقة العصر) وأموال المقاصة

الحكومة تُكلف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها بغزة لمعالجة قضايا الرواتب

الحكومة تُكلف جميع الوزارات بتحديث بيانات موظفيها بغزة لمعالجة قضايا الرواتب

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

الشرطة تتلف 40 مركبة وتقبض على تسعة مطلوبين في الخليل

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع &#34;كهرباء القدس&#34; و&#34;زورلو انيرجي&#34; التركية

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع "كهرباء القدس" و"زورلو انيرجي" التركية

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

إصابة خطيرة لشاب في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس خلال أسبوعين

براك: هيئة مكافحة الفساد ستنظم مؤتمرا دوليا للنزاهة والحوكمة والتنمية

براك: هيئة مكافحة الفساد ستنظم مؤتمرا دوليا للنزاهة والحوكمة والتنمية

القوى الوطنية والاسلامية: نطالب بسرعة اظهار الحقيقة بقضية إسراء غريب

القوى الوطنية والاسلامية: نطالب بسرعة اظهار الحقيقة بقضية إسراء غريب

وزير الأشغال: طواقمنا لا تزال تعمل في الميدان رغم الأزمة المالية

وزير الأشغال: طواقمنا لا تزال تعمل في الميدان رغم الأزمة المالية

العسيلي: نتطع لدور ياباني فاعل في الاستثمار وتنمية الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي: نتطع لدور ياباني فاعل في الاستثمار وتنمية الاقتصاد الفلسطيني

منوعات

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

مقدمة برامج دينية تتعرّض لهجوم بعد مشاركتها في حملة دعائية

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

شاهد: كيف تبدد حلم إليسا بالزواج والأمومة عبر السنوات؟

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

حلا شيحة تكشف عن بطنها في جلسة تصوير تثير الجدل

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة &#34;سلام الجدعان&#34;

ممثلة روسية تتحدى المصريين برقصة "سلام الجدعان"

&#34;الابتسامة بتكفي&#34;.. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: &#34;بتقلدي أمك&#34;

"الابتسامة بتكفي".. ابنه هيفاء وهبي بإطلالة جديدة ومتابعين: "بتقلدي أمك"

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

والدة حلا الترك تكسر الصمت وتهاجم دنيا بطمة بالدموع

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

فنانة سورية تتلقى صدمة العمر من زوجها.. وهكذا كانت ردة فعلها المفاجئة

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: &#34;لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة&#34;

مُذيعة تُهين ميغان ماركل: "لا تليق بالعائلة الملكية ومنافقة"

عربي

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

الخارجية السورية: القيادة الفلسطينية ستُفشل (صفقة القرن)

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

قتلى وجرحى بقصف مجهول المصدر لفصائل عراقية بسوريا

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

تُكشف لأول مرة.. تفاصيل حوارات فريق قتل جمال خاشقجي

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله

غموض يلف وفاة قيادي سابق في حزب الله