نتنياهو يدّعي اكتشاف مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب ستعمل كل شيء لمنع حصول إيران على سلاح نووي.
وأضاف في كلمة له خصصها للحديث عن البرنامج النووي الإيراني: "ادعو العالم لانتهاج سياسة الرئيس ترامب ضد إيران والسياسة المطلوبة ضغط وضغط وثم ضغط".
وتابع: أبلغتُ منظمة الطاقة الذرية بوجود المصنع الإيراني وطالبتهم بزيارته حيث كشفوا آثار اليورانيوم.
وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب حصلت على أرشيف يكشف عن وجود موقع لتطوير السلاح النووي في منطقة "أبادي".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن تل أبيب ستعمل كل شيء لمنع حصول إيران على سلاح نووي.
وأضاف في كلمة له خصصها للحديث عن البرنامج النووي الإيراني: "ادعو العالم لانتهاج سياسة الرئيس ترامب ضد إيران والسياسة المطلوبة ضغط وضغط وثم ضغط".
وتابع: أبلغتُ منظمة الطاقة الذرية بوجود المصنع الإيراني وطالبتهم بزيارته حيث كشفوا آثار اليورانيوم.
وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب حصلت على أرشيف يكشف عن وجود موقع لتطوير السلاح النووي في منطقة "أبادي".
وقال: "أعلن اليوم أننا اكتشفنا مواقع سرية جديدة تتعلق بالبرنامج النـووي الإيراني، كشفنا موقعا لتطوير الأسلحة النـووية جنوب أصفهان ومواقع أخرى لتطوير الأسلحة النــووية، وعندما أدركت إيران أننا كشفناها، بدأت على الفور في طمسها وإخفائها".
وأضاف: "أقول لإيران - سنستمر في فضح أكاذيبكم وسنبذل قصارى جهدنا لمنعكم من الحصول على أسلحة نــووية وسنواصل العمل ضد عدوانكم".
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