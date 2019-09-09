بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة حمد من شمال القطاع غزة، أنه تم العثور على ابنها صالح كمال حمد، (22 عاماً) في أحد ضفاف نهر (دارينا) في البوسنة.
أكدت عائلة حمد من شمال القطاع غزة، أنه تم العثور على ابنها صالح كمال حمد، (22 عاماً) في أحد ضفاف نهر (دارينا) في البوسنة.
وقال أحد أفراد العائلة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن سفير فلسطين في البوسنة، أبلغهم بأنه تم العثور على جثة ابنهم.
وكانت العائلة قالت منذ نحو شهر، أنه تم فقدان الاتصال بابنهم، والذي غادر القطاع قبل عدة أشهر قاصداً العمل في أوروبا.
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