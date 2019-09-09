بعد شهر من فقدانه.. العثور على جثة الشاب صالح حمد في البوسنة





وكانت العائلة قالت منذ نحو شهر، أنه تم فقدان الاتصال بابنهم، والذي غادر القطاع قبل عدة أشهر قاصداً العمل في أوروبا.

وقال أحد أفراد العائلة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن سفير فلسطين في البوسنة، أبلغهم بأنه تم العثور على جثة ابنهم.